Being aware of potential dangers that may harm our pets is a responsibility of pet owners. Never can we know all the pitfalls in front of us as we traverse our paths in life. That is a good thing — who would want to know about all the things that can go wrong?
We just take them one at a time or however they arrive at our doorstep and deal with them the best we can. But sometimes a simple nudge will give us a heads-up to avoid some of the potential issues.
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