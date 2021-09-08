Being aware of potential dangers that may harm our pets is a responsibility of pet owners. Never can we know all the pitfalls in front of us as we traverse our paths in life. That is a good thing — who would want to know about all the things that can go wrong?

We just take them one at a time or however they arrive at our doorstep and deal with them the best we can. But sometimes a simple nudge will give us a heads-up to avoid some of the potential issues.

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