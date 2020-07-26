Lac Courte Oreilles Ojibwe College (LCOOC) has announced the creation of the Isham-Chase Scholarship, a contribution from Mic Isham and Monica Chase. The family has committed to $8,000, supporting a $1,000 scholarship each fall and spring semester over a course of four years. 

“As the first person in my family to attend college I credit LCOOC for most of the success that I’ve had,” said Isham, who serves as executive director of GLIFWC, “from my GED to supporting me through completing my bachelor’s degree at Northland College, and setting my children on a path to success. The college is part of the solution to many issues that our community faces.”

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