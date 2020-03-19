Editor’s note: As of early this week, the DNR had not announced whether the April 13 fish and game hearings will be held, due to concerns over the coronavirus.
In a related matter, the annual Sawyer County Fisheries Forum that had been scheduled for Tuesday, March 24, at Hayward High School has been cancelled.
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