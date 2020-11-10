...ACCUMULATING SNOW AND MIXED PRECIPITATION TODAY...
.AN AREA OF LOW PRESSURE WILL SPREAD SNOW AND A WINTRY MIX OF
PRECIPITATION ACROSS MUCH OF THE NORTHLAND TODAY INTO TONIGHT.
PRECIPITATION CHANCES WILL RAMP UP THIS AFTERNOON INTO THIS
EVENING FROM SOUTH TO NORTH. AN AREA OF HEAVY SNOW IS EXPECTED TO
MOVE ROUGHLY ALONG THE I-35 CORRIDOR INTO THE ARROWHEAD. FREEZING
RAIN WILL LEAD TO ICING IN SPOTS, MAINLY OVER PARTS OF SAWYER,
ASHLAND, IRON, AND PRICE COUNTIES.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 7 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND
ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...SAWYER, BURNETT, WASHBURN, DOUGLAS AND BAYFIELD
COUNTIES. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE RED CLIFF BAND.
* WHEN...UNTIL 4 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...HIGHER SNOW ACCUMULATIONS WILL BE CLOSER TO
THE MINNESOTA STATE LINE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
ROAD CONDITIONS CAN ALSO BE FOUND AT 511MN.ORG FOR MINNESOTA OR
511WI.GOV FOR WISCONSIN.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.