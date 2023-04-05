These are the initial election results from Sawyer County for the April 4 Spring election for city, village and town races.
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