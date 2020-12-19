Whether you’re alone this unusual holiday season, or in quarantine with loved ones, a file full of delicious soup recipes might help tolerate the end of this year needing no description I dare write here.

The simple potato-fennel soup, adapted from Ina Garten, is very good, but rather rich. Fresh fennel is nutritious, tasty and versatile — crunchy with a subtle anise flavor when raw, and tender and sweet when roasted. Serve a cup as a starter or with a salad and crusty bread for a comforting lunch or light dinner.

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