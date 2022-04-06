Many years ago, I created recipes using canned condensed soups or vegetables as a base for simply delicious bisques and soups. They usually begin by sautéing aromatics in butter or oil, adding soup, pureeing until smooth, then adding milk or cream, herbs and seasonings.

They are very versatile by choosing to use different soups, leftover or canned vegetables, types of “milk,” herbs and seasonings —and ready in a flash.

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