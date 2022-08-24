The Sawyer County Board of Supervisors had on the agenda for their Aug. 18 monthly meeting a topic regarding private dollars funding public elections but it never received sufficient votes to even bring the item to the floor for discussion.
“Resolution for advisory referendum regarding private funding of election administration,” was sponsored by Supervisor John Righeimer and co-sponsored by Tom Duffy and Ron Kinsely.
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