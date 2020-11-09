Raymond Balsavich, 93, of Hayward died Sunday, November 8, at Water’s Edge Assisted Living Facility.

A Memorial Mass of Christian Burial will be held at noon, Monday, November 16, at St. Joseph Catholic Church in Hayward. Burial will follow in Greenwood Cemetery in Hayward.

A full obituary will follow in next week’s edition.

Online condolences can be made at pineviewfuneralservice.com

To plant a tree in memory of Raymond Balsavich as a living tribute, please visit Tribute Store.

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