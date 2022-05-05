Rules and Procedures are back under discussion by the Barron County Board's Executive Committee now that the pandemic is receding, the auditorium upgrade is close to completion and the board has been sworn in for a new term following the spring election.

The county's Rules and Procedures on the books were suspended under emergency parameters since March 2020 and are in need of updates and revisions.

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