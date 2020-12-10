It’s a small and young group for the Rice Lake boys swim and dive team this season under new head coach Bob Burdorf.
After leading the girls swim and dive team to a fifth place finish at the Division 2 state meet, Burdorf takes over the boys program.
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