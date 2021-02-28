ONALASKA — The Rice Lake boys basketball team took the court determined to leave it all out there.
The Warriors had it working on both ends of the court in the opening 10 minutes, but eventually Rice Lake ran out of gas against undefeated top-seed Onalaska.
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Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
Rice Lake boys basketball vs. Onalaska 2-27-21
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