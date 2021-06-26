At least three county Republican parties in Wisconsin have added a new name to their events celebrating eminent Republican presidents Abraham Lincoln and Ronald Reagan. That name is Donald Trump.

The move this year by the Waukesha, Winnebago and Waupaca county parties comes on the heels of Trump losing Wisconsin by less than 21,000 votes and the national vote by more than 7 million.

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