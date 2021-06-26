At least three county Republican parties in Wisconsin have added a new name to their events celebrating eminent Republican presidents Abraham Lincoln and Ronald Reagan. That name is Donald Trump.
The move this year by the Waukesha, Winnebago and Waupaca county parties comes on the heels of Trump losing Wisconsin by less than 21,000 votes and the national vote by more than 7 million.
kAm$E:==[ %CF>A 6?6C8:K65 CFC2= DFAA@CE6CD 2?5 96=A65 E96 #6AF3=:42? !2CEJ 4=@D6 E96 82A :? E96 &]$] w@FD6 @7 #6AC6D6?E2E:G6D[ 567J:?8 6IA64E2E:@?D] |62?H9:=6[ (:D4@?D:? #6AF3=:42?D =@DE EH@ DE2E6 pDD6>3=J D62ED 3FE A:4<65 FA EH@ :? E96 DE2E6 $6?2E6 :? }@G6>36C]k^Am
kAm%96 (:??6328@ r@F?EJ v~! 9@DE65 2 G:CEF2= 5:??6C 6G6?E :? >:5\yF?6 E92E H2D 3:==65 2D E96 {:?4@=? U2>Aj %CF>A s:??6C] xE H2D 42==65 E96 {:?4@=? s:??6C =2DE J62C]k^Am
kAm(:??6328@ r@F?EJ #6AF3=:42? !2CEJ r92:C t5 wF52< D2:5 %CF>A’D ?2>6 H2D 25565 3642FD6 “H6 2C6 ECJ:?8 E@ :?5:42E6 E@ 2== %CF>A DFAA@CE6CD E92E E96J 2C6 A2CE @7 E96 A2CEJ 2?5 %CF>A :D @FC =6256C]”k^Am
kAmwF52< 25565 #6AF3=:42?D H2?E E@ <66A E9@D6 %CF>A G@E6CD 6I4:E65 7@C 4@>:?8 6=64E:@?D D@ E96J G@E6 7@C %CF>A :? E96 7FEFC6 2?5 7@C 76==@H #6AF3=:42?D 5@H? E96 32==@E]k^Am
kAmw6 2=D@ D2:5 E96 >@G6 :D A2CE @7 2 =2C86C 677@CE E@ >2<6 %CF>A G@E6CD 766= >@C6 :?4=F565 :? E96 #6AF3=:42? !2CEJ C2E96C E92? 766=:?8 =:<6 BF2D:\#6AF3=:42? @FED:56CD]k^Am
kAmu@?5 5F {24 !2CEJ r@F?EJ r92:C #@9? q:D9@A[ H9@ 92D C68F=2C=J FC865 #6AF3=:42?D E@ >@G6 @? 7C@> %CF>A’D =@DD[ D2:5 96 F?56CDE@@5 E96 56D:C6 E@ <66A E96 7@C>6C AC6D:56?E’D DFAA@CE6CD 6?82865] $E:==[ 96 2C8F65 255:?8 %CF>A’D ?2>6 E@ 4@F?EJ A2CEJ 7F?4E:@?D 5:>:?:D965 E96 =6824J @7 v~! AC6D:56?ED DF49 2D {:?4@=? 2?5 #6282?]k^Am
kAm%96 u@?5 5F {24 r@F?EJ A2CEJ[ H9:49 3@2DED 36:?8 9@>6 E@ #:A@?[ E96 3:CE9A=246 @7 E96 v~![ 92D 2? 6G6?E :? E96 72== @7 @55\?F>36C65 J62CD E@ 9@?@C #6282? 2?5 @?6 :? E96 DAC:?8 @7 6G6?\?F>36C65 J62CD 9@?@C:?8 {:?4@=?]k^Am
kAmw6 ?@E65 %CF>A H2D E96 7:CDE #6AF3=:42? E@ =@D6 E96 (9:E6 w@FD6[ w@FD6 2?5 $6?2E6 :? 9:D 7:CDE E6C> D:?46 w6C36CE w@@G6C]k^Am
kAm“(6 5:5?’E CF? 2C@F?5 92G:?8 w6C36CE w@@G6C 5:??6CD :? E96 `hb_D[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 >@G6D 3J E96 4@F?EJ A2CE:6D E@ 255 %CF>A’D ?2>6 E@ 6G6?ED 4@>6 2D #6AF3=:42?D 92G6 4@?E:?F65 E@ 5632E6 ?2E:@?2==J 23@FE E96 A2E9 7@CH2C5 27E6C E96 7@C>6C AC6D:56?E’D =@DD =2DE 72==] %92E’D A2CE:4F=2C=J ECF6 H:E9 %CF>A 9:?E:?8 23@FE 2 A@DD:3=6 CF? :? a_ac 2?5 H:E9 9:D 6?5@CD6>6?E 42CCJ:?8 D:8?:7:42?E H6:89E :? v~! AC:>2C:6D] w6’D 2=D@ 2 C68F=2C 7:IEFC6 :? v~! 7F?5C2:D:?8 2AA62=D]k^Am
kAm(2F<6D92 r@F?EJ #6AF3=:42? !2CEJ r92:C>2? %6CCJ s:EEC:49 E@=5 k2 9C67lQ9EEAi^^(:D!@=:E:4D]4@>Qm(:D!@=:E:4D]4@>k^2m E96 A2CEJUCDBF@jD 8C2DDC@@ED H2?E65 E@ D9@H E96:C 2AAC64:2E:@? 7@C %CF>AUCDBF@jD D6CG:46 :? E96 (9:E6 w@FD6 @G6C E96 A2DE 7@FC J62CD]k^Am
kAm%96 A2CEJ 96=5 :ED 6G6?E[ E:E=65 E96 {:?4@=?\#6282?\%CF>A s:??6C[ @? |2J aa] %96 8C2A9:4 FD65 E@ AC@>@E6 E96 6G6?E 762EFC6D 2? :>286 @7 %CF>A :? E96 7@C68C@F?5 2?5 {:?4@=? 2?5 #6282? :? E96 324<8C@F?5]k^Am
kAm{2DE J62C[ E96 A2CEJ 9@DE65 :ED f_E9 DF49 6G6?E[ E:E=65 %96 {:?4@=? #6282? s:??6C[ H:E9 s@?2=5 %CF>A yC] 2D 2 8F6DE DA62<6C] !C6D:56?E %CF>A’D ?2>6[ 9@H6G6C[ H2D ?@E A2CE @7 E96 6G6?E E:E=6]k^Am
kAms:EEC:49 25565 E96 A2CEJ 766=D %CF>A 5:5 2 A96?@>6?2= ;@3 2?5 25565 9:D ?2>6 E@ :ED 6G6?E 2=@?8D:56 {:?4@=? 2?5 #6282? E@ 5:DA=2J E92E 2AAC64:2E:@?]k^Am
kAm(2FA242 r@F?EJ #6AF3=:42?D 9@DE65 2 {:?4@=?\#6282?\%CF>A s:??6C @? pAC:= `f 27E6C 5F33:?8 =2DE J62C’D 6G6?E E96 a_a_ {:?4@=?^#6282? s2J s:??6C] %96 6G6?E A286 @? u2463@@< 7@C =2DE J62C’D 6G6?E 762EFC65 @?=J 2? :>286 @7 %CF>A]k^Am
kAms6>@4C2ED[ >62?H9:=6[ 49:565 #6AF3=:42?D @G6C E96:C 762=EJ E@ %CF>A] $E2E6 s6>@4C2E:4 tI64FE:G6 s:C64E@C }6==:6 $:C6D D2:5 #6AF3=:42?D 2C6 “=2D6C\7@4FD65 @? G6?6C2E:?8 2 72:=65 @?6\E6C> AC6D:56?E]”k^Am
kAmk6>mu@C >@C6[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^(:D!@=:E:4D]4@>Qm(:D!@=:E:4D]4@>k^2mk^6>mk^Am
kAmk6>m%96 r2A:E@= #6A@CE :D HC:EE6? 3J 65:E@C:2= DE277 2E k2 9C67lQ9EEAi^^(:D!@=:E:4D]4@>Qm(:D!@=:E:4D]4@>k^2m[ 2 ?@?A2CE:D2?[ |25:D@?\32D65 ?6HD D6CG:46 E92E DA64:2=:K6D :? 4@G6C286 @7 8@G6C?>6?E 2?5 A@=:E:4D[ 2?5 :D 5:DEC:3FE65 7@C AF3=:42E:@? 3J >6>36CD @7 E96 (:D4@?D:? }6HDA2A6C pDD@4:2E:@?]k^6>mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.