After many months of work behind the scenes, The Chronotype is proud to debut its new, streamlined look this week.
I realize many readers will have an immediate reaction to the changes that have come to their hometown newspaper. Please take a moment to read through it and take a good hard look. I think you’ll be pleasantly surprised.
kAm%96 A2A6C :D D9@CE6C E@ 36 DFC6[ 2=E9@F89 DE:== 2D H:56[ >2<:?8 :E 62D:6C E@ 92?5=6 @G6C 4FAD @7 4@7766 2E E96 <:E496? E23=6 :? E96 >@C?:?8] p 76H >:?@C DEJ=6 492?86D 92G6 366? >256[ 3FE E96 AC:?E C6>2:?D E96 D2>6 D:K6]k^Am
kAmr92?86 :D 2 4@?DE2?E :? E96 H@C=5[ 2?5 E96 ?6HDA2A6C 3FD:?6DD :D ?@E :>>F?6] x’G6 D66? 7C@?E A286D 7C@> @G6C `__ J62CD 28@[ 2?5 ECFDE >6 E96J =@@< ?@E9:?8 =:<6 2 >@56C?\52J A2A6C]k^Am
kAmu@C @?6 E9:?8[ A9@E@D H6C6 ?@E 4962A @C 62DJ E@ C6AC@5F46 324< E96?[ =62G:?8 @FE 2CE E92E 42? E6== 2 DE@CJ :? 2?5 @7 :ED6=7 C2E96C E92? E@ E96 C6256CD’ :>28:?2E:@?D]k^Am
kAmx? 9:89 D49@@= x =62C?65 9@H E@ 56G6=@A bd >> 7:=>[ 2 D<:== x FD65 7@C >2?J J62CD 27E6CH2C5 F?E:= 4@>AFE6CD :?EC@5F465 A9@E@8C2A9J E@ E96 5:8:E2= H@C=5 2?5 6=:>:?2E65 52C< C@@>D]k^Am
kAmx C6>6>36C =2J:?8 @FE ?6HDA2A6C A286D 3J 92?5 @? 3C@25[ H9:E6[ 3=F6\=:?65 D966ED] %96? x’5 D9@@E E96 A286D :? 2 42>6C2 7@FC E:>6D >J D:K6[ 56G6=@A E96 C6DF=E:?8 ?682E:G6D :? H:56[ D92==@H G2ED 7:==65 H:E9 D>6==J 496>:42=D 2?5 E96? AFE E96> :?E@ E96 9F86 A=2E6>2<6C E92E 3FC?65 A@D:E:G6 :>286D @?E@ A=2E6D E92E H6C6 9F?8 @? E96 @77D6E ?6IE 5@@C]k^Am
kAmx D4@@A65 AC:?E65 A2A6CD @77 E96 4@?G6J@C 36=E 2E E96 6?5 @7 E96 CF?] %96 p D64E:@? H2D A:=65 E@ E96 =67E @7 E96 q D64E:@? 2?5 2H2J x H6?E[ DEF77:?8 @?6 :?E@ E96 @E96C 3J 92?5] x 9@?6DE=J 42? E6== J@F x 5@?’E C6>6>36C E96 7:CDE E:>6 x 5:5 E9:D — ?@A6[ ?@ >6>@CJ @7 36:?8 E2F89E]k^Am
kAm$F3D4C:36CD’ 255C6DD6D H6C6 DE2>A65 :?E@ >6E2= E28D 2 =:EE=6 =@?86C E92? 2 >:=:E2CJ 5@8 E28 2?5 A=2465 3J 92?5 :?E@ 2 C24<] %9:D H2D E96? :?D6CE65 :?E@ 2? p55C6DD@8C2A9] p ?6HDA2A6C H2D A=F4<65 7C@> E96 A:=6[ AFE :? A=246[ E96 @A6C2E@C AFD965 2 7@@E A652= 2?5 E96 255C6DD H2D AC:?E65 @?E@ E96 A2A6C]k^Am
kAmx 4@F=5 8@ @? 2?5 @? 23@FE 2== @7 E96 492?86D E@ ?6HDA2A6C E649?@=@8J 2?5 @A6C2E:@?D D:?46 >J 7:CDE >6>@C:6D @7 8@:?8 H:E9 >J A2C6?ED E@ %96 %C:\r@F?EJ }6HD] t249 492?86 42>6 H:E9 :ED 9:44FAD FA@? 7:CDE :>A=6>6?E2E:@? — 6G6CJE9:?8 4@>6D H:E9 2 =62C?:?8 4FCG6]k^Am
kAmx 9@A6 C6256CD A2:5 A2CE:4F=2C 2EE6?E:@? E@ >J DE@CJ @7 :?D6CE:?8 D64E:@?D 3J 92?5] %96C6 H2D 2? 2CE E@ 36:?8 23=6 E@ @A6? @?6 D64E:@? E@ :?D6CE E96 @E96C H:E9 ;FDE @?6 7=:4< @7 E96 E9F>3] ~7E6?E:>6D :E E@@< 2 76H EC:6D] |249:?6D 92?5=6 E9:D ?@H[ 2?5 96C6 4@>6D E96 C62D@? E92E E96 7@=5 @7 %96 r9C@?@EJA6 8:G6D E96 A2A6C 2 D=:89E @G6C3:E6] %9:D :D ?@E 2 >:DE2<6[ :E’D E@ 8:G6 :?D6CE:?8 >249:?6D D@>6E9:?8 E@ 42E49 @?E@ 2D E96J :?D6CE 25D]k^Am
kAm{:<6 492?86D E92E 92G6 366? >256 E9C@F89@FE E96 A2DE[ 2 8@@5 562= @7 E96 C62D@? %96 r9C@?@EJA6 92D 492?865 :ED 7@C>2E 4@>6 5@H? E@ 4@DE D2G:?8D 2?5 677:4:6?4J] u@C 6I2>A=6[ H96? :?D6CE:@? >249:?6D C6A=2465 92?5D 2?5 4@>A=6E65 E2D<D >@C6 BF:4<=J[ 6>A=@J66D H6C6 7C665 FA E@ 56G@E6 E:>6 E@ @E96C AC@;64ED]k^Am
kAm%H6?EJ J62CD 28@ >J 525[ H9@ 925 >2?2865 ~DD6@’D AC6DD A=2?E 2D 2 A2CE\@H?6C 7@C 564256D[ H2D =2>6?E:?8 E96 J62C=J 9:<6 :? E96 4@DE @7 ?6HDAC:?E] xE’D @?=J 8@EE6? H@CD6 2D A2A6C >:==D 92G6 4=@D65 2?5 56>2?5 7@C A24<28:?8 >2E6C:2= 92D :?4C62D65]k^Am
kAmqFE 6?@F89 @7 E9:DP {6E’D 86E E@ E96 8@@5 ?6HD]k^Am
kAmw6C6UCDBF@jD H92E 92D?UCDBF@jE 492?865 U>52D9j E96 4@?E6?E] (6 H:== 4@?E:?F6 E@ 56=:G6C E96 D2>6 8C62E ?6HD 2?5 DA@CED 4@G6C286 E@ E96 36DE @7 @FC 23:=:EJ] (6 6?4@FC286 C6256CD E@ 4@?E24E FD H:E9 E:AD 2?5 A9@E@D] }@[ x 42?UCDBF@jE 8F2C2?E66 6G6CJE9:?8 D6?E E@ FD H:== CF? :? AC:?E[ 3FE :E 4@F=5 G6CJ H6== >2<6 @FC @?=:?6 ?6H D@FC46[ k2 9C67lQ9EEAi^^49C@?@EJA6]4@>Qm49C@?@EJA6]4@>k^2m] (6 >2J 2=D@ HC:E6 6IA2?565 4@G6C286 7@C @FC H63 G6CD:@? @7 DE@C:6D J@F C625 :? AC:?E U>52D9j D@ <66A J@FC 6J6 @? @FC 5:8:E2= AC@5F4E] xEUCDBF@jD 8C@H:?8 2?5 6IA2?5:?8Pk^Am
kAmx7 J@F 92G6 2?J BF6DE:@?D[ 766= 7C66 E@ 42== >6 2E f`d\f`g\ec_b @C 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i>;6?D6?o49C@?@EJA6]4@>Qm>;6?D6?o49C@?@EJA6]4@>k^2m]k^Am
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.