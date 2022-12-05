A Madison-based secular group is calling on Wisconsin Attorney General Josh Kaul to escalate a statewide review of clergy sex abuse that launched last year.
The request follows the release of names of nearly two dozen clergy by the Catholic Diocese of Superior, which it says have had credible claims of sexually abusing minors made against them.
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