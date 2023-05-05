Barron County Administrator Jeff French informed the Executive Committee at its meeting Wednesday that he will recommend to the County Board at its May 15 meeting the appointment of supervisors to the county's five municipal library boards for a three-year term, May 2023-2026. The supervisors will be paid per diem to attend.
"This is to give the County Board a voice on the municipal libraries as a result of our ACT 150 payments to them and ultimately their expenditures," French said.
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