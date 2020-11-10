Elks Lodge cancels its events honoring veterans

...ICE STORM ACROSS PARTS OF SOUTH CENTRAL MINNESOTA...WITH A MIX
OF FREEZING RAIN AND SNOW ACROSS EASTERN MINNESOTA AND WESTERN
WISCONSIN...
...SEVERAL INCHES OF ACCUMULATING SNOW NOW EXPECTED ACROSS
WESTERN MINNESOTA...
.A COMPLEX SYSTEM IS TAKING AIM AT THE REGION, BRINGING A MYRIAD
OF WEATHER IMPACTS THROUGH THE LATE EVENING HOURS. FREEZING RAIN
IS EXPECTED ACROSS EXTREME SOUTHERN MINNESOTA WHERE UP TO ONE
QUARTER INCH OF ICE MAY ACCUMULATE ALONG WITH A SLUSHY INCH OF
SNOW. FARTHER NORTH, SNOW WILL TURN TO FREEZING RAIN FOR A TIME
ACROSS EASTERN MINNESOTA AND WESTERN WISCONSIN, THEN TURN TO ALL
SNOW AGAIN THIS EVENING. ICE ACCUMULATION OF A TENTH TO TWO TENTHS
ARE POSSIBLE, IN ADDITION TO 3 TO 6 INCHES OF SNOW. ALL SNOW IS
EXPECTED ACROSS WESTERN MINNESOTA WHERE 3 TO 7 INCHES ARE NOW
FORECAST.
AN ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR FREEBORN, STEELE AND
FARIBAULT COUNTIES UNTIL 6 PM THIS EVENING. A WINTER STORM
WARNING IS IN EFFECT FROM THE REST OF SOUTH CENTRAL MINNESOTA TO
NORTHWEST WISCONSIN THROUGH THIS EVENING, INCLUDING THE TWIN
CITIES METRO. A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR AREAS
FROM RED WING, TO EAU CLAIRE, TO LADYSMITH WHERE SOME LIGHT ICE
AND SNOW ACCUMULATIONS ARE LIKELY; AND ACROSS WESTERN MINNESOTA
THROUGH THE EVENING WHERE SEVERAL INCHES OF SNOW ARE NOW EXPECTED.
USE CAUTION IF TRAVELING AND MONITOR FURTHER UPDATES TO THE
FORECAST, AS EVEN SMALL SHIFTS IN THE TRACK COULD GREATLY ALTER
THE EXPECTED IMPACTS.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 4 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST AND WEST CENTRAL WISCONSIN AND
EAST CENTRAL MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. ROAD CONDITIONS CAN ALSO BE FOUND
AT 511MN.ORG FOR MINNESOTA OR 511WI.GOV FOR WISCONSIN.
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