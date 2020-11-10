Elks Lodge cancels its events honoring veterans

All of the events honoring veterans that were scheduled at the Rice Lake Elks Lodge 1441 have been canceled due to the rising rate of COVID-19 in local communities.

“We take this action out of respect and concern for our embers, guests and employees,” said Anne Gallagher, Past Exalted Ruler of the lodge. “There is no known incidence of COVID among our members, guests or employees at this time.”

As of Nov. 10, the  lodge is closed for at least 2 weeks.

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