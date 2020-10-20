Diaper Daze was a huge success

Collecting diapers outside Bethany Lutheran Church are from left, Bea Evans, Abby Doebereiner, DeAnna Westphal and Emily Doebereiner.

Bethany Lutheran Church at 35 W. Messenger St., Rice Lake, hosted a Diaper Daze diaper drive for area nonprofits on Oct. 17. Bea Evans, who spearheaded the community outreach,  said that more than 14,500 diapers and 13,000 wipes were collected. She added that cash contributions were also received enabling the purchase of additional diapers and wipes. Later this week the diapers and wipes will be distributed to St. Vincent de Paul's pantry, the Pregnancy Help Center and Benjamin's House emergency shelter.

Evans said plans are already being made for another diaper drive after the holidays as well as for another community outreach project.

(Copyright © 2020 APG Media)

Load comments