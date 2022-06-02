Barron County is considering an option that could provide more affordable housing; the topic came up at the Wednesday meeting of the county's Executive Committee.
County Administrator Jeff French informed the members that during a recent meeting of a Strategic Planning Work Group — which is focusing on the three big needs of affordable housing, child care and filling workforce needs — the question of what can be done to expand residential housing was aired.
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