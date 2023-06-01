A commonly held myth is that war concludes well with peace. In fact, conflict research shows that the losing side may accept defeat in a public-facing manner, only to fester and plot to get revenge later.
Violence and war generally lead to further violence and war. Although it may lead to short-term “peace,” violent conflict rarely works to build sustained peace.
kAm%96 6I46AE:@?D[ HC:E6D !C:?46E@? AC@76DD@C y62? pC?2F=E[ 2C6 A6246 EC62E:6D E92E 2C6 ?@E C6EC:3FE:G6 @C 9F>:=:2E:?8ik^Am
kAm~?6 2AAC@249[ A6C92AD 36DE 56D4C:365 2D “4@?DE:EFE:G6[” G:6HD E96 DF3DE2?46 @7 E96 A6246 28C66>6?E 2D <6J E@ E96 @G6C2== AC@46DD[ H9:49 H:== C67=64E :ED DEC6?8E9D 2?5 H62<?6DD6D[ G:CEF6D 2?5 D9@CE4@>:?8D] p “8@@5” 28C66>6?E H:== C6DF=E :? 5FC23=6 A6246j 2 “325” 28C66>6?E H:== C6DF=E :? 56=2JD[ D6E324<D[ @C 6G6? E96 4@==2AD6 @7 E96 A6246 AC@46DD]k^Am
kAmqFE H92E :7 E96 H2C 4@F=5 92G6 366? 2G@:565 :? E96 7:CDE A=246nk^Am
kAmxE :D ECF6 E92E 4@?7=:4E :D :?6G:E23=6] (2C 2?5 G:@=6?46 2C6 ?@E] (96C6 G:@=6?46 =62G6D H:??6CD 2?5 =@D6CD[ 4@?DECF4E:G6 6?5D E92E 7@DE6C H@C<:?8 C6=2E:@?D9:AD 2C6 ?6G6C 4@?DECF4E65 7C@> G:@=6?46] xE :D ?@?G:@=6?E 24E:@? E92E AC@5F46D H@C<:?8 C6=2E:@?D9:AD] }@?G:@=6?E 24E:@? 2D 2 C6DA@?D6 E@ 4@?7=:4E :D 6DD6?E:2= E@ 3F:=5:?8 2?5 DFDE2:?:?8 2 4F=EFC6 @7 A6246] qFE H92E :D ?@?G:@=6?46n (96? 92D ?@?G:@=6?46 366? DF446DD7F=n p?5 9@H 5@6D :E 4@?EC:3FE6 E@ 3F:=5:?8 DFDE2:?23=6 A6246nk^Am
kAm}@?G:@=6?46 :D[ 244@C5:?8 E@ sC] |2CE:? {FE96C z:?8 yC][ “2 4@FC286@FD 4@?7C@?E2E:@? @7 6G:= 3J E96 A@H6C @7 =@G6]” xE :D E96 C624E:@? E@ G:@=6?46 E9C@F89 ?@?G:@=6?E 24ED] ~?6 5@6D ?@E DFCC6?56C E@ G:@=6?46[ 3FE FD6D 2=E6C?2E:G6 >6E9@5D :? C6DA@?D6 E@ :E]k^Am
kAm}F>6C@FD 6I2>A=6D A@:?E E@ DF446DD7F= ?@?G:@=6?E >@G6>6?ED]k^Am
kAm%96 `hfh C6G@=FE:@? :? xC2? E@AA=65 E96 $929 E9C@F89 ?@?G:@=6?E >6E9@5D @7 AC@E6DE:?8] p=E9@F89 H92E 42>6 @FE @7 E96 C6G@=FE:@? H2D 2 E96@4C24J[ E96 C6G@=FE:@? :ED6=7 H2D ?@?G:@=6?E]k^Am
kAm%96 t8JAE:2? C6G@=FE:@? :? a_`` @FDE65 t8JAE:2? !C6D:56?E w@D?: |F32C2<] u@C `g 52JD[ E96 A6@A=6 @7 t8JAE C6G@=E65 ?@?G:@=6?E=J F?E:= !C6D:56?E |F32C2< DE@@5 5@H?]k^Am
kAm!6@A=6 !@H6C #6G@=FE:@? :? E96 !9:=:AA:?6D D2H ?@?G:@=6?E 56>@?DEC2E:@?D =625 5:C64E=J E@ E96 56A2CEFC6 @7 u6C5:?2?5 |2C4@D[ E96 AC6G6?E:@? @7 2 4:G:= H2C E92E D66>65 :?6G:E23=6[ 2?5 C682:?:?8 56>@4C24J :? E96:C 4@F?ECJ]k^Am
kAm%96 r652C #6G@=FE:@? :? {632?@? H2D 2 D6C:6D @7 ?@?G:@=6?E 56>@?DEC2E:@?D H:E9 E96 8@2= @7 7@C4:?8 $JC:2 E@ H:E95C2H :ED >:=:E2CJ EC@@AD 7C@> E96 4@F?ECJ] %9:D 8@2= H2D 249:6G65 2D $JC:2? EC@@AD =67E {632?@? @? pAC:= af[ a__d]k^Am
kAmx?5665[ E96C6 :D 6>A:C:42= C6D62C49 3J w2CG2C5 AC@76DD@C tC:42 r96?@H6E9 2?5 7@C>6C $E2E6 s6A2CE>6?E @77:4:2= |2C:2 $E6A92? @? E96 >2?J 42D6D :? H9:49 ?@?G:@=6?E :?DFC86?4J @G6CE9C6H 5:4E2E@CD9:AD 2E 2 DF446DD C2E6 ?62C=J 5@F3=6 E92E @7 DF446DD7F= G:@=6?E FAC:D:?8D]k^Am
kAmxE :D 6G:56?E 96C6 E92E 4:G:= C6D:DE2?46 2?5 ?@?G:@=6?46 92G6 86?6C2E65 6?@F89 A@H6C E@ 4C62E6 492?86 :? D@4:6EJ]k^Am
kAm%96C6 2C6 >@C6 E92? b__ 5:776C6?E >6E9@5D @7 4:G:= C6D:DE2?46 @C ?@?G:@=6?46] xE :D >@C6 E92? ;FDE AC@E6DE[ 3FE DE2E6>6?ED[ 3@J4@EED[ DEC:<6D[ H2=<\@FED[ E6249:?8D[ ?@?4@@A6C2E:@?[ 2?5 >F49 >@C6]k^Am
kAmz6J E@ ?@?G:@=6?46 :D E96 DEC2:? :E 4C62E6D @? E96 CF=:?8 6=:E6D E92E 492==6?86D E96 5@>:?2?E DECF4EFC6] r@==64E:G6 D@4:2= DEC2:? 7@C46D =6256CD[ >:=:E2C:6D[ 2?5 A6CA6EC2E@CD E@ 492?86 E96:C >6E9@5D] x? E96 r96?@H6E9 2?5 $E6A92? DEF5J[ E96J 7@F?5 E92E :7 b]dT @7 2 A@AF=2E:@? 364@>6 :?G@=G65 A2CE:4:A2?ED :? 2 ?@?G:@=6?E 42>A2:8?[ E96 =:<6=:9@@5 @7 DF446DD :D 2=>@DE 8F2C2?E665] x>A@D:?8 4@DED @? E9@D6 :? A@H6C 42? 36 5@?6 H:E9@FE D9@@E:?8 2?J@?6]k^Am
kAm(:E9 E9:D[ A@H6C :D E2<6? 7C@> E96 76H[ 2?5 E96 A@H6C :D 5:DA6CD65 2>@?8 E96 A6@A=6] q642FD6 @7 E9:D[ ?@?G:@=6?46 2=D@ 42? 4@?EC:3FE6 E@ 3F:=5:?8 56>@4C2E:4 D@4:6E:6D]k^Am
kAm}@?G:@=6?46 :D E96 2?DH6C E@ E96 :?4C62D65 :?E6C?2E:@?2= 4C:D6D @7 E96 H@C=5] ~?6 DF886DE:@? x 42? @776C :D E@ =62C? 23@FE A2DE 2?5 AC6D6?E ?@?G:@=6?E 42>A2:8?D 2?5 E6249 E96 A6@A=6 2C@F?5 J@F] ~?46 E96 H@C=5 <?@HD 23@FE E96 A@H6C @7 ?@?G:@=6?46[ :562==J[ E96J H:== D66 :E 2D 2 G:23=6[ 2?5 G:E2=[ @AE:@? :? E96 7246 @7 4@?7=:4E]k^Am
kAm%@ BF@E6 |2CE:? {FE96C z:?8 yC[ “pE E96 46?E6C @7 ?@?G:@=6?46 DE2?5D E96 AC:?4:A=6 @7 =@G6]”k^Am
kAmw2=6J |@CC@H :D 2 >2DE6CD 42?5:52E6 2E !@CE=2?5 $E2E6 &?:G6CD:EJ]k^Am
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.