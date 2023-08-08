July 31
• 9:30 a.m., dog running at large complaint on South Lake Avenue. The officer captured the dog and reunited it with the owner who resides outside the city.
kAm• `ai`e A]>][ G69:4=6 =@4<@FE 2DD:DE]k^Am
kAm• `aib_ A]>][ :DDF65 2 H2C?:?8 7@C 72:=:?8 E@ J:6=5 C:89E @7 H2J E@ E96 5C:G6C @7 2 `hhd w2C=6J\s2G:5D@? 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? !:?6 #:586 #@25 2?5 u2:CH2J sC:G6]k^Am
kAm• `i_b A]>][ A6C7@C>65 2 324<8C@F?5 4964< 7@C !C:46 r@F?EJ wF>2? $6CG:46D]k^Am
kAm• d A]>][ G69:4=6 =@4<@FE 2DD:DE]k^Am
kAm• h A]>][ 2 C6A@CE @7 2 A@DD:3=6 3FC?:?8 G:@=2E:@? @44FCC:?8 :? E96 u=2>362F pG6?F6^$E@C>D #@25 2C62] %96 @77:46C A2EC@==65 E96 2C62 3FE H2D F?23=6 E@ =@42E6 2 G:@=2E:@?]k^Am
kAm• `_ich A]>][ :DDF65 2 HC:EE6? H2C?:?8 7@C 6I46DD DA665 E@ E96 5C:G6C @7 2 a___ r96GC@=6E $`_ 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? }@CE9 {2<6 pG6?F6] %96 @77:46C 2?5 !C:46 r@F?EJ $96C:77’D ~77:46 s6AFE:6D D62C4965 7@C 4@?EC232?5 27E6C 56E64E:?8 E96 @5@C @7 :==:4:E 5CF8D 3FE ?@?6 H6C6 7@F?5]k^Am
kAmpF8] `k^Am
kAm• `_i_` 2]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ G:@=2E:@? ?@E:46 E@ C68:DE6C[ C6>@G6 @C 82C286 2 G69:4=6 H:E9 6IA:C65 A=2E6D 2E 2 z:>32== $EC66E C6D:56?46]k^Am
kAm• ``i_g 2]>][ 2DD:DE65 t|$]k^Am
kAm• ``ib_ 2]>][ :?G6DE:82E65 2 DFDA:4:@FD 24E:G:EJ 4@>A=2:?E 2E 2 $E@C>D #@25 C6D:56?46]k^Am
kAm• ``icd 2]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ G:@=2E:@? ?@E:46 E@ C68:DE6C[ C6>@G6 @C 82C286 2 a__c u@C5 tD42A6 H:E9 6IA:C65 A=2E6D 2E 2? t=< pG6?F6 C6D:56?46]k^Am
kAm• `i`c A]>][ H6=72C6 4964< C6BF6DE]k^Am
kAm• eib_ A]>][ 2 C6A@CE @7 2 D>2== 2==6JH2J 42G6 :? 2=@?8 E96 a__ 3=@4< @7 $@FE9 {2<6 pG6?F6] %96 !9:==:AD s6A2CE>6?E @7 !F3=:4 (@C<D 3=@4<65 E96 2==6J F?E:= :E :D C6A2:C65]k^Am
kAmpF8] ak^Am
kAm• gi`d 2]>][ 2DD:DE65 t|$]k^Am
kAm• gib_ 2]>][ 2DD:DE65 t|$]k^Am
kAm• `_id_ 2]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ ?@E:46 7@C 2? 232?5@?65 4@F49 :? 7C@?E @7 2 $@FE9 pC8J=6 pG6?F6 C6D:56?46]k^Am
kAm• ``id` 2]>][ :?G6DE:82E65 2 3FC8=2CJ 4@>A=2:?E 2E 2 u@C6DE pG6?F6 C6D:56?46 H9:49 F?4@G6C65 6G:56?46 @7 2 D64@?5 3FC8=2CJ] yFG6?:=6 >2=6D H6C6 :?E6CG:6H65 2?5 H:== 36 C676CC65 E@ !C:46 r@F?EJ wF>2? $6CG:46D 7@C 3FC8=2CJ]k^Am
kAm• di`_ A]>][ 2DD:DE65 t|$]k^Am
kAm• gi`_ A]>][ AC@A6CEJ 7@F?5 2E t=< {2<6 !2C<]k^Am
kAm• `_i`h A]>][ :DDF65 2 4@CC64E:@? ?@E:46 7@C 6IA:C65 C68:DEC2E:@? E@ E96 5C:G6C @7 2 a__c r96GC@=6E $:=G6C25@ 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A 7@C 6I46DD DA665 @? }@CE9 {2<6 pG6?F6 2E r96DE?FE $EC66E]k^Am
kAmpF8] bk^Am
kAm• hidg 2]>][ 72>:=J 5:DAFE6 4@>A=2:?E 2E 2 u@C6DE pG6?F6 C6D:56?46] p H@>2? C6A@CE65 36:?8 =@4<65 @FE @7 96C C6D:56?46 3J 2 D:8?:7:42?E @E96C] pEE6>AED E@ 4@?E24E E96 >2? :? E96 C6D:56?46 H6C6 ?@E DF446DD7F= 3FE =2E6C 42==65 2?5 D2:5 96 ;FDE ?66565 D@>6 E:>6]k^Am
kAm• `_iad 2]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ G:@=2E:@? ?@E:46 7@C 2 4@F49 2?5 D96=7 @FED:56 @7 2 $@FE9 pC8J=6 pG6?F6 C6D:56?46]k^Am
kAm• cibd A]>][ 2DD:DE65 E96 5C:G6C @7 2 a___ r96GC@=6E %C2:= q=2K6C H:E9 AFEE:?8 @FE 2 42>A6C 7:C6 @? $@FE9 {2<6 pG6?F6 ?62C $E] %96C6D6 r2E9@=:4 r9FC49] !9:==:AD u:C6 s6A2CE>6?E :?DA64E65 E96 7:C6 @C:8:? 2?5 DAC2J65 E96 42>A6C E@ 6?DFC6 E96 7:C6 H2D 4@>A=6E6=J @FE]k^Am
kAm• cic_ A]>][ H6=72C6 4964< C6BF6DE]k^Am
kAm• di`d A]>][ 5@8 2E =2C86 4@>A=2:?E @? u=2>362F pG6?F6] ~77:46CD 42AEFC65 E96 5@8 2?5 C6F?:E65 :E H:E9 E96 @H?6CD]k^Am
kAm• gida A]>][ 2DD:DE65 E96 !9:==:AD u:C6 s6A2CE>6?E :? C6DA@?5:?8 E@ 2 u2:CH2J sC:G6 C6D:56?46 C682C5:?8 2 H@>2? H9@ H@F=5 ?@E 8C2?E 2446DD E@ 2? 2A2CE>6?E]k^Am
kAm• ``iba A]>][ :DDF65 2 G6C32= H2C?:?8 7@C 6I46DD DA665 E@ E96 5C:G6C @7 2 a_`g y66A vC2?5 r96C@<66 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? }@CE9 {2<6 pG6?F6 2?5 r96DE?FE $EC66E]k^Am
kAmpF8] ck^Am
kAm• ``ic_ 2]>][ 2DD:DE65 !C:46 r@F?EJ $96C:77VD ~77:46 H:E9 D6CG:?8 2? @C56C E@ C6>@G6 A6CD@?2= AC@A6CEJ 7C@> 2 $@FE9 pC8J=6 pG6?F6 C6D:56?46]k^Am
kAm• ci_d A]>][ C6DA@?565 E@ 2 ?6:893@C 5:DAFE6 @? }@CE9 {2<6 pG6?F6]k^Am
kAm• ci_g A]>][ 2CC6DE65 2 v6C>2?:2 pG6?F6 H@>2? @? 2 AC@32E:@? H2CC2?E]k^Am
kAm• ci`b A]>][ :DDF65 2 HC:EE6? H2C?:?8 7@C 6I46DD DA665 E@ E96 5C:G6C @7 2 a_aa %@J@E2 r@C@==2 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? u=2>362F pG6?F6 2E z:>32== $EC66E]k^Am
kAm• fidb A]>][ :DDF65 2 HC:EE6? H2C?:?8 7@C 6I46DD DA665 E@ E96 5C:G6C @7 2 a_`e u@C5 u\`d_ 27E6C 2 EC277:4 DE@A @? }@CE9 {2<6 pG6?F6 2?5 u2J6EE6 $EC66E]k^Am
kAm• hibc A]>][ 2 C6A@CE 7@C C64@C5 7C@> 2 $@FE9 {2<6 pG6?F6 C6D:56?E H9@ C6BF6DE65 A@=:46 E@ 2? 6I\D:8?:7:42?E @E96C 23@FE 462D:?8 A9@?6 >6DD286D] %96 EH@ 92G6 49:=5C6? E@86E96C 2?5 E96C6 :D A6?5:?8 =:E:82E:@?]k^Am
kAm• hic` A]>][ 2 $@FE9 {2<6 pG6?F6 C6D:56?E C6A@CE65 E92E D96 36=:6G65 2? :?5:G:5F2= 925 7@==@H65 96C 7C@> |25:D@?[ 2?5 H2D >2<:?8 E96:C AC6D6?46 <?@H?] p? @77:46C A2EC@==65 E96 2C62]k^Am
kAm• `_i_a A]>][ :DDF65 2 G6C32= H2C?:?8 7@C ?@ C62C =:46?D6 A=2E6 E@ E96 5C:G6C @7 2 a_`` $F32CF ~FE324< $A@CE 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? $@FE9 {2<6 pG6?F6 2?5 ~2< $EC66E]k^Am
kAmpF8] dk^Am
kAm• aicb 2]>][ C646:G65 2 C6A@CE @7 2 5@>6DE:4 :? AC@8C6DD 2E 2 z:>32== $EC66E C6D:56?46] p >2? H2D 2CC6DE65 7@C 5@>6DE:4 23FD6[ 5:D@C56C=J 4@?5F4E[ 2?5 4C:>:?2= 52>286 E@ AC@A6CEJ]k^Am
kAm• `i`d A]>][ :DDF65 2 HC:EE6? H2C?:?8 7@C 6I46DD DA665 E@ E96 5C:G6C @7 2 a_ab w@?52 7@==@H:?8 2 EC277:4 DE@A @? u=2>362F pG6?F6 2?5 u:7:6=5 $EC66E]k^Am
kAm• ciad A]>][ 2DD:DE65 t|$]k^Am
kAm• diac A]>][ G69:4=6 =@4<@FE 2DD:DE]k^Am
kAm• eib` A]>][ 2CC6DE65 2 >2? H9@ H2D 9:89=J :?E@I:42E65 2?5 DE2E65 96 H2D FAD6E 7@==@H:?8 2 4@>A=2:?E @7 J6==:?8 2?5 D4C62>:?8 2E 2 $@FE9 pG@? pG6?F6 C6D:56?46]k^Am
kAmpF8] ek^Am
kAm• ai_c A]>][ :DDF65 2 92C2DD>6?E H2C?:?8 =6EE6C E@ 2 $@FE9 {2<6 pG6?F6 C6D:56?E 27E6C 4@>A=2:?ED 7C@> ?6:893@CD H9@ D2:5 E96C6 H6C6 @?8@:?8 AC@3=6>D H:E9 E96 >2?]k^Am
kAm• cicc A]>][ 4@?5F4E65 2 A9@E@ =:?6FA 7@C !C:46 r@F?EJ $96C:77VD ~77:46 56AFE:6D C682C5:?8 2? :?G6DE:82E:@?]k^Am
kAm• fibf A]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ G:@=2E:@? ?@E:46 E@ 2 u=2>362F pG6?F6 C6D:56?E C682C5:?8 >F=E:A=6 328D @7 82C3286 :? 2 3@2E 2E E96 C62C @7 E96 C6D:56?46]k^Am
kAm• ficd A]>][ :DDF65 2 4@FCE6DJ G:@=2E:@? ?@E:46 E@ 2 u=2>362F pG6?F6 C6D:56?46 C682C5:?8 >F=E:A=6 328D @7 82C3286 E92E 2C6 @G6C7=@H:?8 2 5F>ADE6C 2E E96 C62C @7 E96 C6D:56?46]k^Am
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.