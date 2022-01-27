The Price County Board of Supervisors is currently evaluating the disposition of the county fairgrounds site to a private party as a $0 fee simple deed transfer with the expectation that the buyers will stabilize the historic barn.

As a founder of Price County Fairgrounds United, a nonprofit established in 2022 I am compelled to share with our community that the public land disposition process lacks transparency and sufficient community input.

(Copyright © 2022 APG Media)

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