MADISON, Wis. (AP) — County board and local aldermanic districts in Wisconsin would remain the same next year under a bill moving quickly through the Republican-controlled Legislature that would delay redistricting and implementation of new political boundaries for local races until at least 2023.
The bill, supported by Republicans and opposed by Democrats, would not affect the timing of redistricting for congressional or legislative districts, which must be redrawn before the 2022 election. It was introduced on Tuesday and was the subject of a public hearing Wednesday.
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