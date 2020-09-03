Facebook is trying just two months before the U.S. election to better police political misinformation on its platform, a tacit acknowledgement that the social network is rife with falsehoods that could sway the vote.
The company said Thursday it will restrict new political ads in the week before the election and remove posts that convey misinformation about COVID-19 and voting. It will also attach links with official results to posts by candidates and campaigns that prematurely declare victory.
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