Facebook US Election

FILE - This March 29, 2018 file photo, shows the logo for social media giant Facebook at the Nasdaq MarketSite in New York's Times Square. With just two months left until the U.S. presidential election, Facebook says it is taking additional steps to encourage voting, minimize misinformation and reduce the likelihood of post-election “civil unrest.” The company said Thursday, Sept. 3, 2020, it will restrict new political ads in the week before the election and remove posts that convey misinformation about COVID-19 and voting. (AP Photo/Richard Drew, File)

 Richard Drew

Facebook is trying just two months before the U.S. election to better police political misinformation on its platform, a tacit acknowledgement that the social network is rife with falsehoods that could sway the vote.

The company said Thursday it will restrict new political ads in the week before the election and remove posts that convey misinformation about COVID-19 and voting. It will also attach links with official results to posts by candidates and campaigns that prematurely declare victory.

(Copyright © 2020 APG Media)

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