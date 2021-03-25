The Phillips city council has accepted a $1,943,000 bid from Staab Construction Corporation to start the first phase of upgrading the city's aging wastewater treatment plant.
The project is slated to begin this spring, and will include the replacement of outdated equipment, improvements to the functionality and safety of the plant, and updating and changing the system used to break down waste materials at the plant.
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