One of northern Wisconsin’s longest running festivals kicks off Friday, Aug. 4. The city’s largest annual summer event is returning 310 5th St. N., near the city Park Falls Municipal Swimming Pool, after being held at the Park Falls Recreation Arena and adjacent Preisler Park in 2022.
The fun begins at 10 a.m. when the Phillips Children’s Museum opens on the festival grounds, the St. Croix Rod youth casting contest takes place on the football field. Miss Nina will perform in the main tent.
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