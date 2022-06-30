The Phillips Police Department reported public calls from June 20-26, 2022, to include four assist EMS, one traffic hazard, one illegal dumping complaint, two suspicious activity complaint, two assist other law enforcement, one traffic complaint, two accidental 911 calls, one welfare check, two traffic warnings, one vehicle lockout, and one background check.
Other calls included:
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