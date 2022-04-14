It’s the season to think of any color eggs and ham.
So how convenient to know it’s National Egg Salad Week, and that in these days of trying to stretch our food funds, eggs are a clever choice! This egg salad recipe is dear to my heart.
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