EAU CLAIRE — One month in as a new mother, Mary Ottinger, 20, found herself in a position no one with a newborn would envy — nearly out of baby wipes.
Between her and her boyfriend trading off on cleaning up infant son Maverick, they hadn’t noticed they were down to half a box on Jan. 7.
kAm“x 5:5?’E C62=:K6 x H2D E92E =@H[” D96 D2:5]k^Am
kAm{:G:?8 @? ;FDE @?6 :?4@>6 27E6C ~EE:?86C =67E 96C 49:=5 42C6 ;@3 5FC:?8 E96 =2DE >@?E9D @7 96C AC68?2?4J =67E E96 J@F?8 4@FA=6 =@H @? >@?6J] %96C6 H2D?’E 6?@F89 E@ 3FJ >@C6 323J H:A6D 367@C6 A2J52J]k^Am
kAm~EE:?86C AFE @FE 2 A=62 E@ E96 u2463@@< 8C@FA %96 |@>D @7 t2F r=2:C6 2?5 r9:AA6H2 '2==6J[ 2 A@AF=2C DA@E 7@C =@42= >@E96CD E@ D92C6 25G:46[ C64@>>6?5 A65:2EC:4:2?D 2?5 A@DE <:5D 24E:G:E:6D]k^Am
kAm%96 C6BF6DE H2D 7@C 2 3@I @7 H:A6D E@ E:56 E96> @G6C E@ E96 ?6IE A2J4964<]k^Am
kAmp>@?8 E96 7:CDE E@ C6A=J H2D tC:? s6G:?6[ bb]k^Am
kAm“x H@<6 FA :? E96 >:55=6 @7 E96 ?:89E[ D2H 96C A@DE 2?5 76=E =:<6 x D9@F=5 5@ D@>6E9:?8 7@C 96C[” s6G:?6 D2:5]k^Am
kAm%96 t2F r=2:C6 >@E96C @7 EH@ 28C665 E@ 96=A ~EE:?86C 7F==J DE@4< FA @? 323J H:A6D[ 3FE 2=D@ H@?56C65 :7 E96C6 H2D >@C6 E92E 4@F=5 36 5@?6] x7 >@?6J H2D E:89E 6?@F89 H96? :E 42>6 E@ 3FJ:?8 323J H:A6D[ E96C6 4@F=5 36 >@C6 E96 72>:=J ?66565]k^Am
kAm%96 EH@ >@>D E2=<65 @G6C u2463@@< |6DD6?86C[ H96C6 ~EE:?86C D2:5 D96 5:5?’E 86E 2 323J D9@H6C 2?5 ?@3@5J 925 3@F89E :E6>D @? 96C 323J C68:DECJ]k^Am
kAms6G:?6 @776C65 E@ 96=A C6>65J E9@D6]k^Am
kAm&D:?8 6IA6C:6?46 D96UCDBF@j5 82:?65 7C@> 96C <:5D U>52D9j D@? w2?D[ f[ 2?5 |:=6J[ d U>52D9j s6G:?6 H@C<65 H:E9 ~EE:?86C E@ C6>2<6 96C 323J C68:DECJ @? k2 9C67lQ9EEAi^^p>2K@?]4@>Qmp>2K@?]4@>k^2m] %96? s6G:?6 A@DE65 2 =:?< E@ :E @? 96C @H? u2463@@< A286[ 2D<:?8 96C 7C:6?5D 2?5 72>:=J E@ 96=A @FE 2 ?6H >@E96C :? ?665]k^Am
kAm“x 7:8FC65 :E >:89E 8@ H6==[ 3FE 5:5?’E <?@H H92E E@ 6IA64E[” s6G:?6 D2:5]k^Am
kAm%96 DA665 2E H9:49 E96 86?6C@D:EJ @7 96C 7C:6?5D 2?5 72>:=J — 8:G:?8 E@ 2 A6CD@? E96J’5 ?6G6C >6E 367@C6 — 2>2K65 s6G:?6]k^Am
kAm(:E9:? `d >:?FE6D[ `` :E6>D @? E96 =:DE H6C6 AFC492D65 7@C ~EE:?86C]k^Am
kAm“qJ E96 6?5 @7 E96 52J[ fe :E6>D H6C6 AFC492D65[” s6G:?6 D2:5] “xE ;FDE E@E2==J 3=6H FA 2?5 x E9@F89E :E H2D 2H6D@>6]”k^Am
kAm}@E @?=J H2D E96 323J H:A6 D9@CE286 E2<6? 42C6 @7 E92E 52J[ 3FE |2G6C:4< H@F=5 2=D@ D@@? 36 86EE:?8 2 H:56 2CC2J @7 4=@E96D[ E@JD[ 3@@<D 2?5 @E96C DFAA=:6D]k^Am
kAmp3=6 E@ D66 E96 C68:DECJ’D DF446DD[ ~EE:?86C D2:5 D96 4C:65 E62CD @7 ;@J 2?5 6IAC6DD65 9@H 8C2E67F= D96 H2D 7@C E96 C2?5@> 24E @7 <:?5?6DD]k^Am
kAm“xE’D >62?E 2 =@E[” ~EE:?86C D2:5] “x ?6G6C 6IA64E65 D@>6E9:?8 =:<6 E9:D E@ 4@>6 23@FE] }@E9:?8 3:8 =:<6 E9:D 92D 6G6C 92AA6?65 E@ >6 367@C6]”k^Am
kAm%96 >2;@C:EJ @7 E96 `ad\:E6> C68:DECJ 92D 366? 3@F89E] pD @7 %F6D52J E96C6 H6C6 DE:== 23@FE b_ :E6>D DE:== C6BF6DE65[ E9@F89 2 76H H6C6 @FE @7 DE@4<]k^Am
kAm{2DE H66< E96 p>2K@? 56=:G6CJ ECF4< 3642>6 2 7C6BF6?E G:D:E@C E@ ~EE:?86C’D 9@FD6] ~? @?6 52J[ b_ A24<286D 2CC:G65]k^Am
kAmp?5 @? %9FCD52J[ E96 A6CD@? 56=:G6C:?8 E92E 52J’D A24<286D H2D 2=D@ E96 @?6 H9@ 8@E E96 H9@=6 E9:?8 DE2CE65]k^Am
kAms6G:?6[ H9@ A:4<D FA 56=:G6CJ C@FE6D 2D 96C D4965F=6 2==@HD E9C@F89 E96 p>2K@? u=6I 2AA[ 2D<65 96C 3@DD E@ 2CC2?86 :E D@ D96 4@F=5 A6CD@?2==J 3C:?8 E92E 52J’D A24<286D E@ ~EE:?86C]k^Am
kAm“xE H2D ?:46 E@ >66E 96C :? A6CD@? 2?5 D66 D96’D 2 C62==J 8@@5 A6CD@? 96CD6=7[” s6G:?6 D2:5]k^Am
kAmsFC:?8 96C G:D:E E96C6 E@ 5C@A @77 >@C6 A2C46=D[ s6G:?6 D2H :E6>D 7C@> E96 323J C68:DECJ E92E 2CC:G65 :? AC6G:@FD 52JD H6C6 F?A24<65[ :? A=246 2?5 2=C625J 36:?8 AFE E@ 8@@5 FD6]k^Am
kAm(9:=6 D96 92D 96=A65 @FE H:E9 96C 49:=5C6?’D 7F?5C2:D6CD[ 8:G6? D>2== 8:7ED E@ ?6:893@CD 2?5 @E96C 6G6CJ52J 8@@5H:==[ E9:D H2D s6G:?6’D 7:CDE E:>6 AFEE:?8 @? 2? @?=:?6 323J D9@H6C 7@C 2 DEC2?86C]k^Am
kAmqFE 27E6C 86EE:?8 E@ <?@H ~EE:?86C E9C@F89 u2463@@<[ s6G:?6 76=E E96 FC86 E@ 96=A @FE 2 J@F?8 >@> H9@ @G6C42>6 492==6?86D 62C=:6C :? =:76 2?5 :D >@G:?8 7@CH2C5 H:E9 2 A=2? E@ AC@G:56 7@C 96C D@?]k^Am
kAm~EE:?86C 8C6H FA :? 7@DE6C 9@>6D[ H9:49 =67E 96C H:E9@FE E96 EC25:E:@?2= 72>:=J DFAA@CE DJDE6> E92E >@DE A6@A=6 92G6] p7E6C 8C25F2E:?8 9:89 D49@@= :? a_a_[ D96 DA6?E D@>6 E:>6 E2<:?8 42C6 @7 96C 8C2?572E96C F?E:= 96 A2DD65 2H2J 7C@> r~'xs\`h E92E 72==] $96’D ?@H A=2??:?8 @FE 96C 42C66C :? 962=E9 42C6[ 92G:?8 AC6G:@FD=J H@C<65 :? 2 ?FCD:?8 9@>6 2?5 2D 2? :?\9@>6 42C68:G6C]k^Am
kAmyFDE 23@FE 2 >@?E9 27E6C |2G6C:4< H2D 3@C?[ ~EE:?86C DE2CE65 2 ?6H ;@3 =2DE H66< 2E 2? 2DD:DE65 =:G:?8 724:=:EJ] $96’D =@@<:?8 E@ FD6 2:5 7C@> 96C ?6H 6>A=@J6C 2?5 7F?5:?8 E9C@F89 2 AC@8C2> 2G2:=23=6 E@ E9@D6 H9@ 8C6H FA :? 7@DE6C 42C6 E@ A2J 7@C D49@@=:?8 E@ 364@>6 2 C68:DE6C65 ?FCD6]k^Am
kAmw6C 3@J7C:6?5 H@C<D E9:C5 D9:7E[ 2==@H:?8 E96 4@FA=6 E@ EC256 @77 @? E:>6 42C:?8 7@C |2G6C:4<]k^Am
kAmp D@4:2= H@C<6C 96=A65 ~EE:?86C 86E E96 23D@=FE6 ?646DD:E:6D 7@C C2:D:?8 2 323J 7@C 7C66 — 2 4C:3[ 9:89 492:C[ 42C D62E 2?5 DF49]k^Am
kAm}@H E9C@F89 E96 86?6C@D:EJ @7 s6G:?6’D u2463@@< 4@?E24ED[ |2G6C:4< 92D E@JD[ 3=2?<6ED[ 3@@<D[ 4=@E96D 2?5 @E96C :E6>D E92E H:== 4@>6 :? 92?5J ?@H @C 2D 96 56G6=@AD] t2C=J 72G@C:E6D 2C6 9:D !24< 2?5 !=2J 2?5 2 A=2J >2E H:E9 C2EE=6D 2EE24965 E@ :E] W|@> D2JD E96 =2EE6C :D 8@@5 7@C 5:DEC24E:?8[ D@@E9:?8 2?5 E:C:?8 @FE |2G6C:4< H96? 96 86ED 7FDDJ]Xk^Am
kAmx? 2 H2J[ ~EE:?86C’D D:EF2E:@? C6D@?2E65 H:E9 s6G:?6’D 6IA6C:6?46 7C@> H96? D96 7:CDE 3642>6 2 >@>]k^Am
kAm(96? 96C D@? w2?D H2D 3@C?[ s6G:?6 H2D =:G:?8 :? s2G6?A@CE[ x@H2[ H:E9 96C 9FD32?5 2D 96 2EE6?565 E96 !2=>6C r@==686 @7 r9:C@AC24E:4] (:E9 96C 72>:=J 2?5 =@?8E:>6 7C:6?5D 72C 2H2J[ s6G:?6 H2D 8C2E67F= H96? 2 <:?5=J ?6:893@C @C 7C:6?5 H@F=5 @776C E@ 323JD:E @C @776C @E96C 2:5 E@ E96 ?6H >@>]k^Am
kAm“xE H2D ?:46 D@>6@?6 C624965 @FE E@ >6 H:E9@FE 6G6? 2D<:?8 7@C 96=A[” D96 D2:5] “q6:?8 2 ?6H >@> :D D@>6E9:?8 6=D6] xE’D ?@E 62DJ 7@C 2?J3@5J]”k^Am
kAms6G:?6 92D @776C65 E@ >66E FA H:E9 ~EE:?86C 6G6CJ >@?E9 @C D@ E@ 4964< FA @? 9@H >@E96C9@@5 :D 8@:?8 7@C 96C]k^Am
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.