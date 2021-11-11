GI Bill Racial Inequality

 Major James A. Ellison, left, returns the salute of Mac Ross of Dayton, Ohio, as he inspects the cadets at the Basic and Advanced Flying School for Black United States Army Air Corps cadets at the Tuskegee Institute in Tuskegee, Ala., in Jan. 23, 1942. For Veterans Day, a group of Democratic lawmakers is reviving an effort to pay the families of Black servicemen who fought on behalf of the nation during World War II for benefits they were denied or prevented from taking full advantage of when they returned home from war. (AP Photo/U.S. Army Signal Corps, File)

 Anonymous

In honor of Veterans Day, a group of Democratic lawmakers is reviving an effort to pay the families of Black service members who fought on behalf of the nation during World War II for benefits they were denied or prevented from taking full advantage of when they returned home from war.

The new legislative effort would benefit surviving spouses and all living descendants of Black WWII veterans whose families were denied the opportunity to build wealth with housing and educational benefits through the GI Bill.

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