Ty Burdick, age 65, of Ashland, passed away on Saturday, May 14, 2022 at the Memorial Medical Center in Ashland. He was born on June 13, 1956 in Oregon, the son of Burt and Roberta (Belanger) Burdick.

The Bratley Funeral Home in Washburn, WI is handling the arrangements.

To plant a tree in memory of Ty Burdick as a living tribute, please visit Tribute Store.

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