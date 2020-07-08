Merchants

Joey Seeger bats for Ashland during an Upper 13 League game in Washburn on June 21.

 JAKE BROWN/FILE PHOTO

SUPERIOR — The Lake Superior Sea Dogs defeated the Ashland Merchants, 8-3, in an Upper 13 League baseball game at Morrie Arnovich Field on Sunday.

It was the only adult baseball game played in the Twin Ports in 2020. The game was called due to rain in middle of the eighth inning.

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