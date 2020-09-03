...GUSTY WINDS THIS AFTERNOON...
GUSTY WEST TO NORTHWESTERLY WINDS WILL CONTINUE THIS AFTERNOON AND
GRADUALLY DIMINISH THIS EVENING. EXPECT SUSTAINED WINDS BETWEEN
10 AND 20 MPH WITH GUSTS AS HIGH AS 35 MPH. GUSTY WINDS COULD BLOW
AROUND UNSECURED OBJECTS.
Weather Alert
...GALE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
MIDNIGHT CDT TONIGHT...
* WHAT...FOR THE GALE WARNING, WEST WINDS 15 TO 20 KNOTS WITH
GUSTS UP TO 35 KNOTS AND WAVES 1 TO 4 FEET. FOR THE SMALL CRAFT
ADVISORY, WEST WINDS 10 TO 20 KNOTS WITH GUSTS UP TO 30 KNOTS
AND WAVES 1 TO 3 FEET EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF LAKE SUPERIOR.
* WHEN...FOR THE GALE WARNING, UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING. FOR
THE SMALL CRAFT ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING TO MIDNIGHT
CDT TONIGHT.
* IMPACTS...STRONG WINDS WILL CAUSE HAZARDOUS WAVES WHICH COULD
CAPSIZE OR DAMAGE VESSELS AND REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS SHOULD ALTER PLANS TO AVOID THESE HAZARDOUS CONDITIONS.
REMAIN IN PORT, SEEK SAFE HARBOR, ALTER COURSE, AND/OR SECURE THE
VESSEL FOR SEVERE CONDITIONS.
&&
Weather Alert
...GALE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
MIDNIGHT CDT TONIGHT...
* WHAT...FOR THE GALE WARNING, WEST WINDS 15 TO 20 KNOTS WITH
GUSTS UP TO 35 KNOTS AND WAVES 1 TO 4 FEET. FOR THE SMALL CRAFT
ADVISORY, WEST WINDS 10 TO 20 KNOTS WITH GUSTS UP TO 30 KNOTS
AND WAVES 1 TO 3 FEET EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF LAKE SUPERIOR.
* WHEN...FOR THE GALE WARNING, UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING. FOR
THE SMALL CRAFT ADVISORY, FROM 7 PM THIS EVENING TO MIDNIGHT
CDT TONIGHT.
* IMPACTS...STRONG WINDS WILL CAUSE HAZARDOUS WAVES WHICH COULD
CAPSIZE OR DAMAGE VESSELS AND REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS SHOULD ALTER PLANS TO AVOID THESE HAZARDOUS CONDITIONS.
REMAIN IN PORT, SEEK SAFE HARBOR, ALTER COURSE, AND/OR SECURE THE
VESSEL FOR SEVERE CONDITIONS.
&&
Red Cliff Tribal Historic Preservation Officer Marvin Defoe performs a traditional song during the tribe’s 2020 graduation program. The tribe recently received a grant for $50,000 to protect and promote its cultural heritage and traditions.
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