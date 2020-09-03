Red Cliff

Red Cliff Tribal Historic Preservation Officer Marvin Defoe performs a traditional song during the tribe’s 2020 graduation program. The tribe recently received a grant for $50,000 to protect and promote its cultural heritage and traditions.

 CONTRIBUTED PHOTO BY RED CLIFF BAND

The Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa has received a $50,000 Tribal Heritage Grant for its Gete Anishinaabeg Izhichigewin Community Archaeology Project, the tribe announced Thursday.

The money, coming from the U.S. Department of Interior National Park Service’s Historic Preservation Fund, will be used to protect and promote the tribe’s unique cultural heritage and traditions.

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