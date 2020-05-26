...HEAVY RAIN AND POSSIBLE FLASH FLOODING EXPECTED OVERNIGHT...
.A SLOW MOVING COLD FRONT WILL BEGIN TO SLIDE EAST ACROSS THE
NORTHLAND TONIGHT. AS THIS FEATURE APPROACHES, SHOWERS AND
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP OVER THE REGION. DUE TO THE
SLOW MOVEMENT OF THE FRONT, THE POTENTIAL EXISTS FOR REPEATED
ROUNDS OF SHOWERS AND STORMS OVER THE SAME AREAS, WHICH MAY LEAD
TO LOCALIZED FLASH FLOODING OVERNIGHT FOR PORTIONS OF THE
NORTHLAND.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH
WEDNESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DULUTH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF MINNESOTA AND NORTHWEST
WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN MINNESOTA,
CARLTON AND SOUTH ST. LOUIS AND PINE. IN NORTHWEST WISCONSIN,
ASHLAND, BAYFIELD, BURNETT, DOUGLAS, SAWYER, AND WASHBURN.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY MORNING
* HEAVY RAINS MAY LEAD TO 2 TO 4 INCHES OF NEW RAINFALL ACROSS
PORTIONS OF THE WATCH AREA OVERNIGHT. THIS MAY LEAD TO
LOCALIZED FLASH FLOODING ACROSS POOR DRAINAGE AREAS.
* AREA ROADS MAY BECOME INUNDATED WITH RUNNING WATER, AND LOCAL
CREEKS AND STREAMS MAY RISE QUICKLY. NEVER APPROACH HIGH RUSHING WATER
DURING THE OVERNIGHT HOURS. TURN AROUND, DON'T DROWN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
Weather Alert
...DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT WEDNESDAY...
* WHAT...DENSE FOG WILL REDUCE VISIBILITY TO ONE QUARTER TO ONE
HALF MILE.
* WHERE...NEARSHORE WATERS OF LAKE SUPERIOR.
* WHEN...UNTIL 1 PM CDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...LOW VISIBILITY WILL MAKE NAVIGATION DIFFICULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST NAVIGATE, PROCEED WITH CAUTION. USE PROPER FOG
SIGNALS. MAKE SURE ALL RUNNING LIGHTS ARE ON. REMEMBER TO USE
YOUR RADAR AND COMPASS.
&&
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