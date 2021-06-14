ST. PAUL, Minn. — The Minnesota Court of Appeals on Monday affirmed state regulators’ key approvals of Enbridge Energy’s Line 3 oil pipeline replacement project, in a dispute that drew over 1,000 protesters to northern Minnesota last week.

A three-judge panel ruled 2-1 that the state’s independent Public Utilities Commission correctly granted Enbridge the certificate of need and route permit that the Canadian-based company needed to begin construction on the 337-mile (542-kilometer) Minnesota segment of a larger project to replace a 1960s-era crude oil pipeline that has been deteriorating and can run at only half capacity.

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