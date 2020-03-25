The Indianhead Conference recently named its all-conference selections for the 2019-20 boys basketball season, and Mellen High School took home top honors this year.
The Granite Diggers were the last area team standing in the WIAA postseason, and Mellen head coach Don Moreland was named Coach of the Year in the conference this year after leading his team to its first conference championship in a decade.
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