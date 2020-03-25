IC Boys

Mellen senior Luke Zakovec dribbles during an Indianhead Conference boys basketball game between Mellen and Washburn on Feb. 4 in Washburn. Luke Zakovec was the conference player of the year.

 JAKE BROWN/FILE PHOTO

The Indianhead Conference recently named its all-conference selections for the 2019-20 boys basketball season, and Mellen High School took home top honors this year.

The Granite Diggers were the last area team standing in the WIAA postseason, and Mellen head coach Don Moreland was named Coach of the Year in the conference this year after leading his team to its first conference championship in a decade.

(Copyright © 2020 APG Media)

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