JUNE R. BAINBRIDGE, Age 80 of Bayfield passed away peacefully on Friday, May 13, 2022, at Memorial Medical Center, with her loving family at her side. Born June 20, 1941 In Red Cliff, she was one of nine siblings born to the late Albert “Ted” and Elsie (Gokee) Bresette.

June attended school in Bayfield and graduated in 1959. On July 22, 1972 she was united in marriage to Roy Bainbridge at St. Francis Catholic Church in Red Cliff. Soon after they moved to Ashland, WI and started their family.

To plant a tree in memory of June Bainbridge as a living tribute, please visit Tribute Store.

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