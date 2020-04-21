MADISON — Gov. Tony Evers issued an order Monday spelling out the criteria that must be met before schools and businesses can reopen in the state amid the coronavirus pandemic.
The plan envisions a phased reopening, triggered by a 14-day decline in positive COVID-19 cases, along with progress in bolstering testing, tracing and tracking of the pandemic, and acquiring more protective equipment for those on the front lines of fighting the virus.
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