Virus Outbreak Wisconsin

FILE - In this Feb. 6, 2020 file photo, Wisconsin Gov. Tony Evers holds a news conference in Madison, Wis. Wisconsin's tenuous bipartisan detente in fighting the coronavirus pandemic broke down this week with Gov. Evers' decision to extend a stay-at-home order through Memorial Day, a divide likely to result in lawsuits that may determine who has the power to say when the state can start to reopen. (Steve Apps/Wisconsin State Journal via AP, File)

 Steve Apps

MADISON — Gov. Tony Evers issued an order Monday spelling out the criteria that must be met before schools and businesses can reopen in the state amid the coronavirus pandemic.

The plan envisions a phased reopening, triggered by a 14-day decline in positive COVID-19 cases, along with progress in bolstering testing, tracing and tracking of the pandemic, and acquiring more protective equipment for those on the front lines of fighting the virus.

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