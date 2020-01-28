The Ashland County board will vote Thursday whether to allow Mellen to sell a 5.58-acre parcel of land to Enbridge Energy for use in rerouting the controversial Pipeline 5 around the Bad River Indian Reservation.
It is a high-stakes vote that could determine whether or not Mellen will gain a $1 million windfall from sale of the property, a bonanza that could grow to $4.25 million if the pipeline company actually uses the land to reroute Line 5.
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