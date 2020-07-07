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Cliff and Coleen Grand stand in their neatly trimmed back yard. The patch of bare ground behind them is where an emergency sewer replacement project will run between their home on Ninth Avenue West and houses on MacArthur Avenue.

Just two years ago the sewer line to Cliff Grand’s Ninth Avenue West home backed up into his basement, both turning his stomach and costing him $10,000 in cleanup and repair costs.

It was the fourth time in four years that raw sewage flowed into his home. After spending thousands on cleanup, he spent more to replace the sewer line from his house to the street, hoping that would solve the problem.

sewer repairs2

A city map released by the Ashland Public Works Department shows where the 2,400-foot project will run in the alley and vacated alley between MacArthur Avenue and Ninth Avenue West.

(Copyright © 2020 APG Media)

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