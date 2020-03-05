Police complaint

Ashland Police Chief Jim Gregoire (left) and Sgt. Gerard Randall (second from right) at a ceremony in which Randall was promoted. (Daily Press file photo)

The Ashland Police sergeant accused of striking another officer for disobeying his directions now has been placed on administrative leave, though city officials refuse to say why.

Gerard Randall is under suspension pending an internal investigation, city officials said Thursday.

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