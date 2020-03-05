...LAKESHORE FLOODING THIS AFTERNOON AND TONIGHT...
.A FAST-MOVING ALBERTA CLIPPER WILL GENERATE STRONG WINDS AND
HIGH WAVES OVER WESTERN LAKE SUPERIOR THIS AFTERNOON AND TONIGHT.
NORTH TO NORTHEAST WINDS TONIGHT WILL CREATE WAVES OF 9 TO
12 FEET ALONG THE NORTHEAST SHORES OF ASHLAND AND IRON COUNTIES.
LAKESHORE FLOODING IS POSSIBLE IN ASHLAND, BUT ICE COVER OVER
CHEQUAMEGON BAY AND THE BRIEF DURATION OF THE STRONG WINDS AND
HIGH WAVES SHOULD LIMIT THE RISK THERE. WINDS WILL WEAKEN TONIGHT
AND EARLY FRIDAY MORNING AND WAVES WILL SUBSIDE.
...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* TIMING...WAVES WILL BUILD THIS AFTERNOON INTO THE EVENING AND
WILL SUBSIDE OVERNIGHT.
* IMPACTS...WAVES OF 9 TO 12 FEET WILL CAUSE LAKESHORE FLOODING
FROM SAXON HARBOR TO THE MOUTH OF THE BAD RIVER AND CHEQUAMEGON
POINT. LAKESHORE FLOODING IS POSSIBLE IN ASHLAND, BUT ICE COVER
OVER CHEQUAMEGON BAY SHOULD LIMIT WAVE HEIGHTS IN THAT AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE.
&&
Weather Alert
...STRONG WINDS...SNOW AND BLOWING SNOW ACROSS DOUGLAS...BAYFIELD
AND ASHLAND COUNTIES EARLY THIS EVENING...
STRONG NORTH TO NORTHEAST WINDS WITH GUSTS TO 30 MPH HAVE COMBINED
WITH MODERATE TO HEAVY SNOW TO CREATE POOR VISIBILITIES ACROSS
DOUGLAS, BAYFIELD AND ASHLAND COUNTIES. SNOW HAS BEGUN TO LIGHTEN
UP AND VISIBILITIES ARE BEGINNING TO IMPROVE, BUT POOR CONDITIONS
COULD BE FOUND THROUGH 7 PM THIS EVENING.
BE PREPARED FOR AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. THIS COULD
LEAD TO TEMPORARY WHITEOUT CONDITIONS AND THE POTENTIAL FOR
DANGEROUS DRIVING CONDITIONS. IF YOU ARE TRAVELING AND ENCOUNTER
DETERIORATING WINTER DRIVING CONDITIONS, REDUCE SPEED, TURN OFF
CRUISE CONTROL, AND MAKE SURE HEADLIGHTS ARE ON.
Ashland Police Chief Jim Gregoire (left) and Sgt. Gerard Randall (second from right) at a ceremony in which Randall was promoted. (Daily Press file photo)
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