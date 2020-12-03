Encouraging statistics from the Wisconsin Hospital Association show a sharp decline in the number of people being hospitalized for COVID-19 in northwestern Wisconsin.
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