covid test

A nurse at Memorial Medical Center screens a patient for COVID-19. Patient numbers in recent days have generally trended downward at hospitals in the region, but health officials fear another surge is in the making with people traveling and gathering over the holidays. (Contributed photo)

 

Encouraging statistics from the Wisconsin Hospital Association show a sharp decline in the number of people being hospitalized for COVID-19 in northwestern Wisconsin.

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