Wisconsin is set to distribute its first chunk of a multi-million dollar settlement with opioid companies after the Legislature's budget committee approved a spending plan.
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