MADISON — Republican legislators pressed three of Democratic Gov. Tony Evers’ appointees to the Department of Natural Resources board Wednesday on wolf management, a sandhill crane hunt and PFAS pollution costs ahead of possible confirmation votes.
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