Ashland County’s former jail administrator failed in her effort to retain her job Wednesday after two narrow votes by County Board members.
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