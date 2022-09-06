A narrow strip of grass carved into the woods near Lake Superior now connects Cornucopia with the rest of the world.
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