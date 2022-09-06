Corny Airport #1 .jpg

Aircraft from a fly-in earlier this year line the grass runway at the Cornucopia Airport. Volunteers have spent the past several months rehabbing the airport, which allowed it to regain public status this summer. (Contributed photo by Rich Wellner)

A narrow strip of grass carved into the woods near Lake Superior now connects Cornucopia with the rest of the world.

Cornucopia Airport - Tim Kasino .jpg

Kasino
Corny Airport #2 .png

Recreational Aviation Foundation Director Jeff Russell and girlfriend Rhonda Arric. the RAF's volunteers were instrumental in reclaiming the Corny airport. (Photo contributed by Jeff Russell)

(Copyright © 2022 APG Media)

Recommended for you

Load comments