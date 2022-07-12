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Ashland Area Chamber of Commerce representatives Mary McPhetridge, left, and Joann Erickson mug for the camera behind a comic cutout that will be making its first appearance at the 2022 Bay Days on Main celebration, which will coincide with Ashland’s all-class reunion. (Rick Olivo/staff photo)

This year’s Bay Days celebrations will feature some things new and some old favorites.

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The Strongest Man on the Bay competition is returning for the July 15-16 downtown festival. (File photo)
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Bay Days will see the return of many popular events, among them the pie-eating contest. (Photo contributed by Ashland Area Chamber of Commerce)
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Also on the schedule of Bay Days activities will be fun runs, 3-on-3 basketball, the National Guard climbing wall, music and food. (File photo)

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