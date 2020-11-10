Kenneth D. Secord

Kenneth D. Secord, age 90, of Ashland, passed away, Thursday, November 05, 2020 at Memorial Medical Center in Ashland. He was born December 29, 1929 in Ashland, the son of Richard and Margaret (Urban) Secord.

Arrangements are by Roberts Funeral Home of Ashland, to view the obituary online or to sign the guestbook, please visit us at bratleyfamilyfuneralhomes.com.

To plant a tree in memory of Kenneth Secord as a living tribute, please visit Tribute Store.

(Copyright © 2020 APG Media)

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